As chances de Gladson e Jorge Viana…

A eleição para o Senado é majoritária, mas não tem 2º turno. O mais votado assume o mandato. Para governador também é majoritária, mas o eleito tem que ter 50% dos votos mais 1.

Com Gladson Cameli (PROGRESSISTA), Sérgio Petecão (PSD) e Jenilson Leite (PSB) quais as chances de a eleição ser definida no 1º turno? O governador Gladson, candidato à reeleição, precisaria obter a soma dos votos de Petecão, Genilson e mais 1.

Com Jorge Viana (PT), Mailza Gomes (PP), Márcia Bittar (PR), Vanda Milani (PROS) e Alan Rick (DEM) disputando o Senado, quem tem mais chances?

Jorge Viana necessita do próprio prestígio para se eleger. Foi prefeito, duas vezes governador e senador. Os demais, obrigatoriamente precisam do apoio do governo. O problema é que só cabe um na chapa com Gladson, mas tem quatro (por enquanto) querendo entrar.

Portanto, as maiores chances são de Gladson Cameli ganhar o governo e Jorge Viana o Senado. Porém, a eleição não é uma ciência exata. Ademais, a palavra final é do eleitor.

Quem são os vereadores desmamados prefeito Bocalom?

O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) afirmou em um site local que os vereadores que o criticam e falam em impeachment são os que lhe propuseram fazer “coisas erradas”; que, segundo ele, são os desmamados.

Traduzindo para o português claro: Vereadores que querem mamar nas tetas da prefeitura. O prefeito cometeu um erro. Talvez, até crime de prevaricação ao não dar nomes aos bois e denunciar à justiça os que lhe propuseram “fazer coisas erradas”.

Os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT) protestaram nas redes sociais exigindo uma retratação do prefeito. Antônio Morais (PSB) também. O prefeito agora precisa dar nomes aos bois para não jogar todos os parlamentares na lama como fez. Outro caminho é um pedido de investigação do Ministério Público. O povo quer saber quem são esses desmamados.

O PT está perdendo sua essência…

As declarações do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) de que os prefeitos Isaque Lima, Fernanda Hassem e Jerry Correia estão de malas prontas para deixarem o PT causou frisson em algumas lideranças do partido.

Uma coisa precisa ficar muito bem clara: O ac24horas, o Crica e eu apenas divulgamos a informação. Portanto, o pau que dá no Chico tem que bater no Francisco também, ou seja, a direção do PT tem que exigir dos seus prefeitos uma posição coerente e honesta com os ditames do partido. Nem mesmo o governador Gladson pode ser acusado se deputados, prefeitos, vereadores e dirigentes partidários silenciam diante do fato.

“O que os olhos não veem, o coração não sente”. (Provérbio difundido em muitas culturas)

. Se algum petistas ou simpatizantes decidirem apoiar a candidatura da Márcia Bittar para o Senado no ano que vem, ninguém do partido poderá reclamar.

. Os prefeitos e o deputado Jonas Lima arrombaram a cerca!

. O ex-presidente Lula continua bem avaliado, mas o presidente JB tem sete vidas como os gatos.

. No Peru ganhou a esquerda!

. Um país completamente rachado ao meio.

. Caro leitor, você sabe a diferença entre esquerda e direita?

. Isso mesmo, quase nenhuma!

. Ó alienado!

. Trisal não é nenhuma novidade…

. Desde que o ser humano rasteja pela terra ele faz suruba; Babilônia, Egito, Grécia, Roma…

. Salomão, o sábio hebreu, gostava e confessa que gostava de orgias, mas no final da vida ficou bodejando que nem um bode velho.

. Mudou só a nomenclatura, mas suruba será sempre suruba.

. “Andar com fé eu vou, a fé não costuma faiá” (Gilberto Gil)

. Bom dia!