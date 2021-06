População em geral começará a ser vacinada a partir do dia 14 de junho em Rio Branco

O secretário municipal de saúde em Rio Branco, Frank Lima, anunciou nesta terça-feira, 8, que a vacinação para a população em geral, a partir de 59 anos, começará na próxima segunda-feira, 14, na capital acreana. Serão disponibilizados dez pontos de vacinação em Rio Branco.

A decisão foi acordada no final da tarde de segunda-feira, 7, numa reunião com todos os secretários municipais de saúde dos 22 municípios e a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O gestor explicou que para tomar a vacina, o rio-branquense só precisa apresentar documento com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Lima, as doses para a vacinação do público em geral chegará nesta semana para que no dia 14 de junho seja dado o pontapé inicial da vacinação na capital. Segundo ele, 50% do lote que o Ministério da Saúde enviar para Rio Branco será para o público em geral.

“Essa semana iremos continuar com esse grupo prioritário da 4º fase. Na próxima segunda-feira, 50% do que chegou nesta semana será reservado para a gente voltar para 59 anos, que é a população em geral e outros 50% serão para o público prioritário, incluindo, os trabalhadores da construção civil que tivemos que interromper a vacinação por falta de doses. Ai quando acabar a 4º fase, será 100% das vacinas para a população em geral na capital”, afirmou.