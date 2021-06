Gladson faz mais mudanças na comunicação do governo

A semana começou com a exibição do programa Boa Conversa no início da noite desta segunda-feira, 7, pelo ac24horas. Como convidado, o governador Gladson Cameli (PP). Entre dezenas de assuntos, um dos que rendeu mais comentários do chefe do Palácio Rio Branco foi a sucessão de críticas proferidas pelo petista Jorge Viana nos últimos dias. Para Cameli, é lamentável que o ex-senador fale pejorativamente em público sobre sua atual gestão. Primeiro, disse que em dois anos de governo, Gladson não construiu nem mesmo uma choupana, dias depois, afirmou se tratar de um gestor fraco.

“É lamentável pelo fato de ser uma pessoa tão inteligente. Já paguei R$ 400 milhões de dívidas, que é minha responsabilidade. Que ele melhore o grau da ‘vista’ dele, porque fizemos a duplicação da estrada que dá acesso pela AC-405 até o aeroporto de Cruzeiro do Sul. Vamos iniciar aqui em Rio Branco também obras, como o Centro Administrativo que está em processo, vamos concluir a segunda etapa do pronto-socorro, do Into. Só estou há 2 anos como chefe do executivo, pagando em dia, antecipando salário. Temos problemas? Sim, Mas ouvir que não fui eu que livre o Acre da febre aftosa, aí não dá”, disse alegando primeiro estar recuperando o que precisa ser recuperado para poder melhorar a infraestrutura do estado.

Gladson destacou que foi ele mesmo, enquanto senador pelo Acre, que lutou para que a ponte sobre o Rio Madeira, no Abunã (RO), se tornasse realidade para os acreanos. “Por que não fizeram? Esperou eu virar senador para eu fazer com que a obra não parasse? Cada um tem sua opinião, mas não subestime a população quando o povo ouve uma situação dessa”.

O comentário do governador veio após Viana ter dito que Gladson tem se mostrado um governante fraco, apesar da boa relação com o chefe do executivo. “Eu ando pelo estado e não vejo obras. Estou vendo muito abandono”, disparou. Durante o primeiro ‘Boa Conversa’ de 2021, que foi ao ar no dia 26, de maio, o petista afirmou que a pandemia da Covid-19 mascarou alguns governos incompetentes. “Falta um plano, não fizeram projetos, não fizeram licitações. Aí fica difícil. Atravessei a cidade hoje e não vi uma obra. Em três anos, não dava para construir uma casa, uma choupana para alguém?”, indagou, se referindo ao governo Gladson Cameli.