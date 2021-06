Rio Branco inicia vacinação de pessoas com 40 anos que compõem 4ª etapa contra Covid-19

Durante o período de aulas remotas, as bibliotecas do Instituto Federal do Acre (Ifac) estão funcionando com um novo fluxo de atendimento. A Coordenação da Biblioteca do campus Rio Branco elaborou um documento com orientações para os usuários, com o fluxo de atendimento visando possibilitar o acesso ao acervo bibliográfico, preferencialmente aos alunos e servidores da instituição.

Neste período de pandemia, com as atividades presenciais suspensas nos campi do Ifac, todo o espaço da biblioteca tem permanecido fechado, sendo permitido o livre acesso somente aos servidores do setor. Com relação aos usuários, o acesso à biblioteca é controlado com o intuito de possibilitar a segurança de todos.

Diante disso, as bibliotecas do Ifac estão funcionando com agendamento para atender aos usuários somente com o serviço de empréstimo e devolução de livros. Para solicitar atendimento na biblioteca, o aluno deve informar o professor ou coordenador do curso. Este, por sua vez, entrará em contato com a biblioteca do campus por e-mail. O usuário pode consultar a disponibilidade do material que necessita através do sistema de bibliotecas no SIGAA.

Ao entrar em contato com a biblioteca, serão agendados data e horário para a retirada do material pelo usuário. Após o período de empréstimo do livro, o aluno deverá informar o professor ou coordenador do curso para realizar a devolução através de agendamento em dias e horários informados pela equipe da biblioteca.

Com a devolução do livro, a equipe da biblioteca mantém o material em quarentena por no mínimo sete dias, de forma a garantir a segurança dos usuários.

Segundo a coordenadora da Biblioteca do campus Rio Branco, Marília Rodrigues, o empréstimo de livros tem sido preferencialmente para alunos que não tem acesso à internet.