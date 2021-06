Cameli diz que declarações de Rocha apontam possível ameaça de morte ou tomada de poder

Mesmo discordando de muitas atitudes do presidente da República, Jair Bolsonaro, frente à pandemia do novo coronavírus no país, o governador do Acre, Gladson Cameli, não esconde admiração e apoio ao presidente na eleição presidencial de 2022. Durante o Boa Conversa transmitido pelo ac24horas na noite desta segunda-feira, 7, Cameli ratificou a parceria que tem sustentado com Bolsonaro e garante que estará no palanque por Jair.

LEIA TAMBÉM: “Que ele melhore o grau da vista”, diz Gladson após Jorge Viana dizer que governo não tem obras

“Não tenho o que reclamar uma vírgula do presidente, só tenho que dizer gratidão. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu, e não precisou ficar 3 ou 4 meses batendo na porta de ministro, como era comum”, argumentou.

Segundo Cameli, obras no estado, como a duplicação da estrada de Cruzeiro do Sul, seguindo pela AC-405 até o aeroporto, as pontes de Sena Madureira e Xapuri, foram frutos de renegociação de dividas. “Ele [presidente] está ajudando. Tudo ele tem ajudado. Um senador do Acre ser relator do orçamento, isso não aconteceria se ele não quisesse ajudar o Acre”, disse referindo ao senador Márcio Bittar.

O governador diz que não tem porque lutar contra Bolsonaro. “Já disse a ele que a decisão dele sobre a vacina é uma, a minha é outra. O mínimo que eu posso fazer é apoiar. Sou grato”, finalizou.