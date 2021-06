Times de futebol do Acre estreiam no Brasileirão da Série D neste domingo (6)

A secretária de educação do governo, Socorro Neri, usou as redes sociais neste domingo (6) para relatar que as eleições de escolha do novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinteac), irá ocorrer na segunda-feira (7), em Rio Branco e poderá sofrer interferência.

Neri destacou que por trás do pleito da educação, existe interesse de alguns partidos políticos visando as eleições estaduais de 2022. “Os professores da educação básica pública do nosso Estado irão às urnas escolher os dirigentes do Sinteac. Embora seja visível o interesse de alguns partidos em dominar o maior sindicato do Acre para usá-lo como instrumento em eleições futuras, estou feliz de integrar um governo que respeita a democracia e não busca aparelhar as entidades sindicais*, ressaltou.

A gestora ponderou que espera que a eleição transcorra dentro da normalidade e que o ambiente de diálogo institucional entre governo e sindicato permaneça. “É nele que são construídas as soluções”, lembrou.

As eleições ocorrem das 8h às 17h e conta com duas chapas, a da atual presidente, Rosana Nascimento, e Manoel Lima, que já presidiu o sindicato por dois mandatos. Nascimento contaria com o apoio do senador Sérgio Petecão e o PSD. Já Lima estaria sendo incentivado pelo PT.