Acre sediará treinamentos de Atendimento Pré-Hospitalar Tático do Ministério da Justiça

No período de 05 a 16 de junho de 2021 a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, em apoio à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre (SEJUSP – AC), estará subsidiando a execução do treinamento operacional de Atendimento Pré-Hospitalar Tático voltado para profissionais da Segurança Pública.

Ao todo, 120 profissionais da Segurança Pública (PM, PC, PRF, PF, RFB, dentre outros), que atuam em regiões de fronteiras ou divisas pela Operação Hórus, do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), serão capacitados dentre uma das quatro edições executadas nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, ambas no Estado do Acre.

As instruções serão ministradas, de forma integrada, por profissionais do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da Policia Civil do Paraná (TIGRE-PCPR), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC).

Cada edição do treinamento contará com uma carga horária de 20 horas-aula, que serão distribuídas entre as disciplinas de:

I. Controle de Sangramento Massivo;

II. Ventilação e Controle das Vias Aéreas;

III. Manutenção da Respiração;

IV. Prevenção da Hipotermia; dada a importância dos profissionais saírem habilitados para realizar a aplicação do torniquete tático, bandagem (tipo israelense ou olaes), cânula nasofaríngea, selo de tórax valvulado, bolsa de calor instantâneo, manta térmica, inserção da gaze hidrofílica com agente hemostático e gaze de metro, para além das diversas outras manobras clínicas emergenciais relacionadas aos primeiros atendimentos.

Com esse treinamento os profissionais terão conhecimento para empregar um conjunto de manobras e procedimentos emergenciais mínimos e necessários em si ou em outrem, com o propósito de proverem a estabilização do ferido até a chegada das equipes especializadas ou para a imediata evacuação até o suporte médico-hospitalar adequado.