Energisa restabelece energia em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves

A Energisa restabeleceu a energia elétrica em parte de Cruzeiro do Sul e nos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, que havia sido interrompida no início da manhã desta sexta-feira, 4, após um caminhão derrubar um poste na rodovia AC-405.

Segundo a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, a análise preliminar do acidente sugere quebra da barra de direção do veículo. “O passageiro que foi socorrido com ferimento leve na cabeça, passou pelo teste com bafômetro que não acusou uso de bebida alcoólica”, cita o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel, Evandro Bezerra. O passageiro do caminhão foi levado ao Hospital com ferimentos leves.

O diretor do Departamento de Estradas e Rodagens de Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, ressalta que o veículo não atuava na obra de duplicação da Rodovia AC-405, feita entre o bairro da Cohab até o Aeroporto do município . O veículo transportava tijolos de Cruzeiro para Mâncio Lima.