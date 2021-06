Com drive-thru na Ufac, Rio Branco amplia pontos e vacina prioridades a partir de 47 anos

O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS, Anízio Alcântara, declarou ao ac24horas nesta sexta-feira (4) que a prefeitura de Rio Branco poderá implantar um aplicativo para atender os usuários do transporte coletivo.

No software, será possível verificar as linhas que passam por um ponto de embarque e o tempo de espera até a chegada do próximo ônibus.

A tecnologia é bem acessível e é possível ser implementado esse sistema para melhorar a vida dos usuários. Isso deve ajudar no quesito tempo e aproximação”, declarou.

Alcântara ressaltou que o sistema não é nenhuma novidade, segundo ele, já foi implantado em outro momento na cidade.

O programa de aplicativo do sistema coletivo disponibiliza a lista de paradas de cada linha, além do mapa com a rota dos coletivos e a localização em tempo real do veículo a caminho. Basta escolher uma parada no mapa para saber quais linhas passam no local e quanto tempo falta para a chegada do próximo ônibus.