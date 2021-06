Anvisa autoriza Sputnik e Acre deve receber 700 mil doses

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta sexta-feira, 4, o uso emergencial no Brasil da vacina russa contra Covid-19, a Sputnik V. A autorização, em caráter excepcional, foi aprovada pelos membros diretores da agência após o pedido do Consórcio Nordeste, que tem acordos de compra fechados com a farmacêutica responsável pelo imunizante.

Com isso, o Acre deve receber as 700 mil doses da vacina ‘Sputnik V’, produzida na Rússia, por meio do Consórcio dos governadores do Nordeste e Fundo Soberano Russo. A compra avaliada em R$ 40 milhões de reais foi anunciada em março pelo governador Gladson Cameli.

O consórcio assinou a compra de 37 milhões de doses do imunizante, que serão distribuídas a todos os estados brasileiros. A previsão era que as doses chegassem ao Brasil entre os meses de abril e julho deste ano.

A vacina é dividida em duas doses. O governo, quando destacou que assim que a vacina estiver pronta na Rússia, o Estado precisa fazer o depósito de 25% do valor contrato, cerca de R$ 10 milhões. Na data do embarque, que será diretamente Rússia/Acre, o governo terá que pagar os outros 75% do contrato.

Esta foi a segunda vez que a Sputnik V foi analisada pela Anvisa. Anteriormente, a agência negou o uso do imunizante por falta de detalhes em relação à segurança e eficácia. Mais documentos foram enviados, o que possibilitou a aprovação.