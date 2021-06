Amigo confessa ter matado médico acreano na Bahia influenciado por “conselho espiritual”

O senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado federal Alan Rick (DEM) negaram terem se articulado para tomar o comando do PSL no Acre. A repercussão do caso ocorreu após entrevista do presidente do Partido Social Liberal (PSL), Pedro Valério, que afirmou as tratativas do senador e do deputado em Brasília para alinhar o partido aos seus interesses.

Petecão garante que não conversou com ninguém da sigla, nem no Acre e nem em Brasília. “Eu nunca tratei desse assunto com ninguém, não conheço a direção do PSL, estou muito bem no meu PSD, gosto do partido, sou fundador do partido e faço parte da direção nacional”, explicou.

O senador enfatizou que, em Brasília, já lhe ofereceram inúmeros partidos para realizar a estruturação, mas nunca aceitou. “O único partido que quero estruturar é o 55, esse eu trabalho todos os dias para fortalecer. Se o PSL quiser vir me ajudar será bem vindo, mas, não tenho interesse em tomar partido de ninguém, não faço isso, sou contra e acho que é jogo sujo”, explicou.

Apesar de Alan Rick ter sido citado na entrevista por Valério, o presidente não afirmou que o Democrata havia tentado tomar a sigla, mas, que poderia ser entregue ao parlamentar. Sobre o assunto, Rick frisou que jamais fez tratativas nesse sentido, porém, confirmou um convite feito pelo presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, para ser candidato a deputado federal.

“O partido [DEM] tem pretensões a nível local tendo em vista que para formar chapa de federal é preciso ter candidatura a senador. O partido a nível regional deliberou, como sou único deputado federal, me lançar senador, então, eu disse ao Bivar, existe uma tentativa de me lançar senador, vou conversar com a nacional, mas gostaria de ter o PSL como aliado, caso a conversa não desse certo, abriríamos uma nova conversa, eu Bivar e Valeiro. Em nenhum momento eu pedi ao Bivar, ele me ligou e fez uma consulta se eu queria ser candidato no PSL”, declarou.

Alan destacou que se sente muito bem no Democratas e por essa razão, não pretende sair do partido. Segundo ele, ACM Neto, presidente nacional do DEM, está fechado com sua pré-candidatura ao Senado da República.