Cruzeiro do Sul começa o ano letivo ainda de forma remota

Com mais de 12 mil alunos matriculados, nas 104 escolas do município, a prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta terça-feira, 01, o ano letivo de 2021.

De acordo com o secretário adjunto de Educação, professor Valdenísio Martins, mesmo que o município tenha iniciado o processo de imunização dos servidores da educação, o retorno das aula presenciais ainda não é uma realidade. Por isso, toda a estrutura de profissionais da educação foi preparada para receber todos de forma remota, prestando o apoio necessário aos alunos.

“Iniciamos nosso ano letivo nesta terça-feira, 01, de forma remota. Estamos preparados para fazer o melhor pelos nossos alunos. Sabemos das dificuldades impostas pela pandemia, mas nos preparamos para oferecer a melhor educa possível, dentro desta realidade que estamos vivendo”, disse Valdenísio Martins.

O prefeito Zequinha Lima falou das dificuldades para a educação, com a pandemia e celebrou a decisão de vacinar os profissionais de educação: “Nossos profissionais de educação estão sendo vacinados contra a covid-19. Fomos o primeiro município do Acre a vacinar, e isso enche meu coração de alegria. A educação é causa de vida para mim. É só através da educação que podemos pensar em dias melhores para todos”. E seguiu: “É por isso que, nesse momento em que se inicia o ano letivo, tenho certeza que vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para qualificar nossas aulas remotas. Torcendo para que logo possamos ter os alunos de voltando para as escolas, disse Zequinha.

Processo Seletivo Simplificado

O ano letivo começou sem maiores problemas com relação ao quadro de servidores que atuarão no processo de ensino aprendizagem. Pois, nesta terça-feira, 01, saiu o resultado preliminar da interposição de recursos do seletivo em vigor. Na próxima sexta-feira, será divulgado o resultado final para que se faça a contratação de acordo com as necessidades das escolas.