Pautas sindicais não pedem reajuste salarial, mas regulamentações, diz Zen

Aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, fecharam nesta quarta-feira, 2, a Avenida Brasil, que fica em frente à Casa Civil.

Os dois grupos com faixas e cartazes, cobraram a convocação para integrarem o quadro de servidores do Estado. Os aprovados no concurso efetivo da Educação lembram que são 485 educadores que estão aguardando a convocação desde 2019.

A decisão causou congestionamento no trânsito da capital. No ato, os manifestantes afirmaram que só deixariam o local, após serem recebidos por alguém da Casa Civil.

Já os aprovados do concurso do Idaf, cobram a convocação, após quase seis meses da divulgação do resultado final.

O concurso público era para a formação de cadastro de reserva para os cargos de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

Assista ao vídeo: