Neném Almeida diz que governo não contrata servidores efetivos para manipular votos

Em um discurso efusivo, o deputado estadual Neném Almeida (sem partido) cobrou nesta quarta-feira (2), em frente à Casa Civil, a convocação dos aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes pelo governador Gladson Cameli.

No microfone, Neném disparou críticas e cobrou do governador Gladson Cameli que honre a palavra dada em 2018, quando o Chefe do Executivo havia fechado o compromisso de chamar os concursados.

Em outro trecho, Neném afirmou que Gladson não chama os efetivos porque é muito mais difícil manipular os votos deles do que de servidores temporários.

“A nossa educação está precária e o futuro do nosso Estado recai na educação. O senhor prometeu em campanha que iria chamar os efetivos e as pessoas que estudaram anos para passar no concurso. Agora, o senhor vira as costas para os concursados. O senhor vai pagar agora ou ano que vem nas urnas com a sua derrota em 2022. O senhor governador ainda dá tempo de o senhor rever essas situações e chamar os concursados porque ano que vem é eleição e se o senhor não cumprir a sua palavra, a resposta virá nas urnas. Honre com a sua palavra, governador! Eu sei que o senhor não quer chamar os efetivos porque é muito mais difícil manipular os votos deles do que dos temporários, porque deles conseguem manipular os votos. Agora, do concursado não, governador!”, afirmou.