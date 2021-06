Jerry Correia agradece Mailza por intervir pela permanência do Banco do Brasil em Assis Brasil

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT), agradeceu a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) pelo pedido e intervenção para manter a agência do Banco do Brasil aberta no município. No vídeo gravado por Jerry, que cumpre agenda nesta semana em Brasília, ele também destacou as emendas enviadas por Mailza para o município.

“Em nome da população de Assis Brasil, agradeço primeiramente pelas emendas parlamentares que a senhora garantiu à nossa cidade, e que vão melhorar muito a infraestrutura urbana e rural, como por exemplo, à aquisição de equipamentos e investimentos na saúde. Fica nossa gratidão. E também pela intervenção que a senhora fez junto ao Banco do Brasil para que a agência permanecesse em nosso município. A atuação conjunta com o senador Marcio Bittar (MDB) foi fundamental para que aquela unidade bancária tão importante para nosso povo continuasse funcionando. Inclusive, no dia 13 de maio seria o último dia de permanência e nós recebemos essa boa notícia que ficaria, um presente porque no dia 14 de maio foi aniversário da nossa cidade. Em nome da população e da Junta Comercial de Assis, trago esse agradecimento”, disse o prefeito.

Em fevereiro, Mailza se reuniu virtualmente com executivos do Banco do Brasil (BB) para saber informações oficiais do plano de reestruturação do banco no Acre e pediu o não fechamento das agências no estado.

A senadora também teve reunião em maio com o superintendente comercial do BB no Acre, Marcio Carioca para solicitar esclarecimentos sobre o fechamento de agências e postos de atendimento em municípios do estado. Na ocasião, pediu que as agências dos municípios distantes não fossem atingidas pelo plano de reestruturação do banco.

“Mostramos nossa contrariedade à decisão por ser prejudicial à população dessas localidades, considerando que já é insuficiente o número de agências, a falta de internet e a própria localização geográfica. Então, fechar uma agência em Mâncio Lima tem uma perda para as pessoas da nossa região que dependem da agência física. Continuo acompanhando e reivindicando um atendimento de qualidade e garantia dos serviços bancários à nossa população que precisa tanto”, destacou.

O superintendente do BB no Acre garantiu que os serviços das agências que passaram a funcionar como postos de atendimento serão mantidos aos clientes e cidadãos que precisam dos serviços do banco.

Emendas da Mailza para Assis Brasil

Em 2020, a senadora garantiu R$ 1.455.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) em emedas para o município. Desse valor, R$ 90 mil (noventa mil reais) já foram pagos para custeio do hospital e R$ 165 mil (cento e sessenta e cinco mil reais), destinados para compra de motocicletas. Já para a agricultura e transporte, foram R$ 1 milhão para compra de uma pá carregadeira, um trator, um veículo de passeio e implementos agrícolas.

Além das emendas parlamentares de 2020, a senadora também destinou R$ 200 mil (duzentos mil reais) em emendas no orçamento de 2021 para custeio e investimentos na saúde.