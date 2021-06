Governo anuncia pagamento da VDP, convocação de professores e preparo de aulas presenciais

Mesmo estando em São Paulo, o governador Gladson Cameli concedeu uma coletiva na tarde desta quarta-feira, 2, junto com a secretária de educação, Socorro Neri, para anunciar diversas medidas na educação acreana.

O pacote de investimentos é também uma resposta ao movimento grevista na educação nos últimos dias. “Nós, inclusive, estamos trabalhando com o fim da greve, já que as escolas estão funcionando normalmente. Os professores e demais servidores estão trabalhando. Não há mais movimento de greve, o que existe é a continuidade do dialogo”, disse Neri.

Dentre as medidas, foi anunciado o pagamento de 17 milhões de VDP (Valorização por Desempenho Profissional), e também investimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), além do anúncio da convocação de professores efetivos e temporários. O governo deve anunciar na próxima semana quantos e quando os profissionais serão convocados.

Socorro Neri falou do início da vacinação dos professores e servidores de apoio. “Era uma das principais reivindicações da classe. É um passo importante para que possamos começar a pensar na volta das aulas presenciais, o que está previsto para acontecer no segundo semestre. A data certa vai ser discutida no Comitê Covid, já que temos um diferencial agora com a vacinação”.

O governo também anunciou reformas das escolas, fornecimento de internet e notebook para professores, plataforma online para conectar professores e alunos e aquisição de máscaras, álcool em gel e termômetros.

Outros investimentos relatados durante a coletiva são o pagamento dos terceirizados, o retorno do adicional do ensino especial, a complementação das jornada dos servidores de apoio e o encaminhamento de um Projeto de Lei para a Aleac em janeiro do ano que vem para que os professores passem a receber auxílio alimentação custeado pelo Fundeb.

A secretária de educação, Socorro Neri, falou ainda sobre uma lista que passou a ser divulgada nas redes sociais e grupos de WhatsApp de servidores da educação que recebem super salários. “Precisamos ter muito cuidado com isso. Há casos de servidores que possuem seu salário normal e estão recebendo alguma gratificação por está ocupando um cargo de chefia. O que estamos fazendo é analisando caso a caso para não cometermos nenhuma injustiça. Se algo errado for identificado, tomaremos as medidas cabíveis”.

Depois de cumprir agenda em Brasília, Gladson falou na coletiva direto de São Paulo, onde tinha acabado de chegar. O governador disse que as agendas na capital federal foram bastante positivas. Anunciou também que foi comunicado pela Sudam do pagamento que estava pendente das máquinas agrícolas, além de mandar um recado à sua equipe. “Além da pandemia, nosso maior inimigo é o tempo. Portanto, quem não quer, já está na hora de procurar seu caminho. Quero muito agradecer a equipe econômica e a equipe da educação pela possibilidade de estarmos aqui anunciando esses investimentos”, afirmou Cameli.