Enem 2021: prova digital terá 101 mil vagas 

Para tentar evitar maiores gastos com energia eléctrica e economizar o quanto puder, o governo do Acre publicou na edição desta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado (DOE), o lançamento do Programa Estadual de Eficiência e Racionalização do Uso de Energia Elétrica nos Prédios e Logradouros Públicos Estaduais (PROEEN).

O objetivo é a redução de custos e racionalização da utilização, sem perda da sua eficiência e qualidade nos trabalhos desenvolvidos. A meta é que cada órgão público estabeleça medidas e metas de redução do consumo de energia.

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC) é quem vai coordenar e orientar o programa, mediando as contratações, e alterações contratuais, dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta Estadual com a Distribuidora de Energia Elétrica local, orientando os grupos de trabalho, criados nos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Estado, visando o uso eficiente e racional de energia elétrica, contribuindo na elaboração dos planos de redução de consumo de energia de cada órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta.

Para garantir a eficiência do programa, uma das medidas é o monitoramento a partir de agora de todas as unidades consumidoras do governo do estado.