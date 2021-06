Bancos não abrem nesta quinta-feira, mas expediente é normal na sexta-feira (4)

A Defensoria Pública do Estado do Acre realizou novo atendimento social para as famílias do Circo Broadway. Além de serviços jurídicos, serviço odontológico às crianças e entrega de alimentos às sete famílias do circo.

Com as atividades artísticas paradas há mais de um ano, devido à pandemia da Covid-19, os artistas do circo, representados por 23 pessoas, viram o sustento afetado.

Foram parceiros na ação, a Igreja Comunidade Batista Vida e a Associação Brasileira de Odontopediatria Regional Acre (Aboped).