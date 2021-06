“Se for necessário a gente vai”, diz Alysson sobre ida ao PSL

O secretário de saúde, Alysson Bestene, confirmou ao ac24horas na manhã desta terça-feira (1) que o governador Gladson Cameli (PP) e o senador Márcio Bittar (MDB), estiveram reunidos com o vice-presidente Nacional da sigla, Antônio Rueda, em busca de alinhar o partido ao projetos do Palácio Rio Branco.

Bestene destacou que o encontro foi intermediada pelo presidente da sigla no Acre, Pedro Valério, com autorização do presidente nacional, Luciano Bivar.

Segundo o gestor da saúde, o encontro foi positivo e existe a possibilidade de integrar o partido liberal para concorrer a uma vaga de deputado federal. “Teve a reunião com Valério, Eduardo Veloso, Márcio Bittar. Ouvimos o PSL sobre a intenção do partido a nível do Estado. É mais fácil montar chapa de federal alinhado com o governo. Se for necessário ir para outro partido em prol do projeto, a gente vai. Se vamos caminhar com Bolsonaro, temos que saber a intenção dos partidos”, declarou.

Bestene frisou que a princípio, as lideranças do governo buscam alinhar os partidos ao projeto de reeleição do governador. “Para a reeleição precisamos de um exército”, disse.