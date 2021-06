Morador de Xapuri que pediu ponte a Gladson viveu tragédia na travessia do Rio Acre

Na solenidade de comemoração dos 11 anos de criação da Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Xapuri, ocorrida na semana passada, uma imagem ficou marcada nos registros de quem fazia a cobertura do evento – um morador da cidade se dirigiu ao governador Gladson Cameli e pediu que ele construísse a ponte sobre o rio Acre ligando as duas partes da cidade.

Minutos antes da conversa não protocolar, o mandatário acreano havia reafirmado a promessa feita na primeira visita que fez ao município logo após vencer a eleição. Mesmo assim, o senhor Edimar Gomes da Silva, de 54 anos, sorveteiro e verdureiro, achou necessário reforçar o pedido. Morador do bairro Sibéria há mais de 20 anos, ele tem razão de sobra para isso.

No dia 3 de junho de 2012, Xapuri registrou o maior acidente fluvial de que se tem notícia. O naufrágio de uma catraia, que ocorreu após a embarcação colidir com um tronco submerso, deixou três mortos, entre eles um sobrinho que ao mesmo tempo era irmão de criação de Edimar – Natanael da Silva de Aragão, que à época estava a alguns dias de completar 17 anos de idade.

Ao ac24horas, o trabalhador disse que sua família jamais esquecerá o episódio trágico e que a recordação do fato ainda lhe traz muito sofrimento. Porém, ele considera que a lembrança da tragédia tem o poder de manter acesa a convicção dos moradores da comunidade Sibéria com relação à importância da construção da ponte em Xapuri, um sonho antigo de outros moradores como ele.

“Nós temos uma grande esperança nessa promessa do governador, pois também é enorme a necessidade dessa ponte que é a única maneira de tirar a população desse sofrimento que é a travessia pela balsa. Outros acidentes já aconteceram antes desse que tirou a vida do meu sobrinho e muita gente já deixou de receber assistência médica por não poder atravessar”, afirmou Edimar.

Logo após a conversa com o morador, o governador uma publicação em sua página pessoal no Facebook relatando o encontro com o senhor Edimar e reafirmando o compromisso do seu governo com a construção da ponte tão sonhada pelos xapurienses. Segundo ele, a previsão é de que a ordem de serviço para a obra seja assinada ainda este ano.

“Aproveitei minha visita a Xapuri para reafirmar o compromisso do nosso governo com a construção da ponte da Sibéria, que ligará os dois distritos do município. A ponte é um sonho de moradores como o seu Edimar da Silva, que faz a travessia no local quase todos os dias. Se Deus quiser, daremos a ordem de serviço ainda este ano”, disse Gladson Cameli.

As outras duas vítimas do naufrágio ocorrido em 2012 foram Valderi Ângelo dos Santos, de 38 anos à época do acidente, e Gilberto Alves do Nascimento, de 58. A travessia era feita em uma noite sem luar e houve relatos de superlotação da embarcação – havia cerca de 20 pessoas na catraia que tinha capacidade para apenas 10 passageiros. Ninguém usava coletes salva-vidas.

De acordo com anúncio feito pelo governo em fevereiro passado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) cerca de R$ 60 milhões estariam sendo licitados ainda em 2021 para a construção da ponte sobre o rio Acre e a pavimentação da Estrada da Variante, ambas as obras em Xapuri.

A “Ponte da Sibéria” é hoje, ao mesmo tempo, a maior reivindicação do município e a maior promessa do governo para Xapuri. A histórica dificuldade da travessia, antes feita apenas pelas tradicionais catraias e atualmente reforçada por uma pequena e precária balsa metálica mantida pelo governo do estado, por meio do Deracre, cresce a cada dia.