Jéssica Sales destina R$ 1 milhão para construir Centro de Tratamento de Autismo no Juruá

Um Centro de Tratamento de Autismo de referência será construído em Cruzeiro do Sul, com recurso de emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao orçamento vigente. O projeto ao custo de R$ 1 milhão será o primeiro investimento com esse objetivo, consolidando uma conquista fundamental no fortalecimento das políticas públicas de assistência especializada à saúde no interior do Acre.

Para Jéssica Sales, o Centro do Autista é a consolidação de um compromisso assumido a partir da percepção dela e da Deputada Antônia Sales em suas passagens pelos municípios da região do Juruá.

A previsão é de que o Centro de Tratamento atenda além de Cruzeiro do Sul, outros setes municípios do entorno, incluindo a cidade de Guarajá, no Amazonas.

De acordo com a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul, a entidade conta atualmente com 85 membros sócios cadastrados e 95 crianças, além de centenas de apoiadores. Para o presidente da Associação, Peter Rogers o compromisso cumprido pelas deputadas é o grande benefício que a obra trará a milhares de famílias.

“Estamos muito felizes com essa conquista. Agradecemos imensamente, pois esse é um passo gigante que estamos dando rumo a plena garantia de direitos de todas as pessoas com autismo na nossa região”, destacou Rogers.

Jéssica Sales afirma “associo os juramentos de médica e parlamentar”, desta forma me fortaleço para manter firme o propósito de continuar priorizando a saúde, principal bandeira do meu mandato. Nos seis anos de mandato, parlamentar acreana destinou cerca de R$ 75 milhões para a saúde no Acre. “Satisfação, esse é meu sentimento!”, disse.