Jenilson pede contratação de médicos para Unidade de Saúde de Marechal Thaumaturgo

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) apresentou uma indicação na sessão desta terça-feira (1°), solicitando da Secretaria de Saúde do Acre, a contratação de um médico clínico geral para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde, em Marechal Thaumaturgo.

O município enfrenta problemas na área de saúde devido à falta de médico na unidade de média complexidade, de responsabilidade da Sesacre.

O problema se tornou mais evidente com a morte de uma jovem parturiente que faleceu em decorrência da falta de profissional para auxiliar no parto. Ela precisou viajar de barco para Cruzeiro do Sul, uma vez que o avião está proibido de pousar e decolar no aeródromo da cidade.

O deputado usou a tribuna para criticar esse descaso com os moradores que habitam uma das cidades acreanas que é isolada por via terrestre.

“O óbito de uma mulher, de 31 anos, que após o parto acabou perdendo a vida, ocorrido na sexta-feira (28), é um episódio triste. Depois da notícia, o prefeito Isaac Piyãko disse que a unidade de saúde do Estado passa até 15 dias sem médico. Ou seja, morte materna sempre aconteceu, apesar dos esforços de médicos, porém, essa jovem mulher morrer após o parto e o prefeito informar que o hospital passa dias sem médico na unidade de referência, é lamentável”, diz Jenilson Leite, que é médico infectologista.

A falta de médicos nos municípios isolados deveriam ser uma página virada, mas infelizmente ainda está presente, e causando a perda de vidas. “Outro dia eu fui para Jordão porque estava sem médico. Mas o que está acontecendo na atualidade é lamentável, porque a gente percebe que as coisas estão ficando mais difíceis do que já estavam. Por isso, apresentei esse requerimento , pedindo urgência na contratação e lotação de um médico na unidade mista de Marechal Thaumaturgo”, afirma Leite.