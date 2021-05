Pfizer pede autorização à Anvisa para incluir adolescentes na bula da vacina contra a Covid

Foto: Pixabay

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) está oferecendo o Programa de Qualificação de Exportação – PEIEX para capacitar as empresas locais para iniciar o processo de exportação de forma planejada e segura. O convênio conta com um núcleo operacional com profissionais da área que realizam os atendimentos e orientam os empresários.

Os atendimentos levam em média três meses e tem como objetivo ajudar o empresário a trabalhar seus produtos para exportação, agregando valor e mostrando o caminho de entrada para outros países. Todos estes serviços não geram custos para a empresa. O único investimento que o empresário precisa fazer é dispor de tempo para a qualificação.

O PEIEX-AC oferece oportunidades em seguimentos diversos, ofertados para o setor industrial, comercial e de serviços. A equipe está posicionada estrategicamente nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, porém pode atender empresas de todo o Estado.

O Programa encerra em dezembro e já conta com 40 empresas que estão sendo atendidas. Quem tiver interesse em qualificar sua empresa, basta entrar em contato com peiex.fapac.rb@gmail.com ou (68) 99229-4825.

O Programa (PEIEX) oferece um atendimento por meio dos técnicos extensionistas que, junto com a empresa, irá construir um plano de exportação com base no produto/serviço do empreendimento. Este serviço ocorre em etapas onde são desenvolvidos: um Perfil da Empresa, um Diagnóstico de Gestão, um Plano de Trabalho, Acompanhamento da Implementação do Plano de Trabalho, a Avaliação e Conclusão dos Trabalhos.