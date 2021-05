“Não vou colocar a faca no pescoço do governador”, diz Bittar sobre apoio de Gladson a candidatura de Márcia

A capital acreana retomou nesta segunda-feira, 31, as aulas online da rede municipal de educação. Por conta da pandemia de Covid-19, os encontros ainda não são presenciais. Durante entrevista coletiva concedida pelo secretário municipal de Saúde, Frank Lima, e a de Educação, Nabiha Bestene, é necessário que haja o mínimo de ambiente sanitário para que as crianças e os funcionários voltem às instituições de ensino.

Também nesta segunda, começou a 4ª fase de vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco. A vacinação ocorre em dez unidades de saúde da capital e o município estima que cerca de 29.104 pessoas devem ser contempladas com as doses desta fase. Lima afirma que o ritmo da vacinação depende, exclusivamente, do envio de doses do Ministério da Saúde (MS), podendo ser interrompida em caso da falta do imunizante.

Sobre o retorno das aulas, Nabiha ressalta que ainda não há uma previsão da volta às aulas presenciais. “No momento as aulas serão remotas. Tanto o prefeito como o governador Gladson ainda não anunciaram nenhuma medida em relação às aulas presenciais. Quando for o momento, iremos repensar e reprogramar a nossa programação e aproveito para dizer aos pais que acompanhem os seus filhos. Hoje começa o ano letivo online”, explicou.

Para Frank Lima, ainda não há uma data para o retorno das aulas, mas ponderou que é necessário criar o ambiente sanitário desejável para o retorno das aulas, que será visto nos próximos meses com a imunização de profissionais da Educação.

Vacinação

Além de seguir com a imunização de pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos, grávidas e mulheres no período pós-parto com doenças pré-existentes, o município iniciou a vacinação de trabalhadores da Educação, das Forças Armadas, de pessoas em situação de rua e outros grupos, todos com idade a partir dos 59 anos. Atualmente, a capital dispõe das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Coronavac.

“Quem for se vacinar é muito simples, leve um contracheque. Quem não tiver, como é o caso dos caminhoneiros, é só levar o registro profissional. Além da comprovação do exercício profissional, é preciso levar um documento de identificação e o Cartão do SUS”, explicou Frank Lima, destacando que será preciso fazer um cadastro para se vacinar. Segundo ele, dependendo da movimentação em busca da vacina, poderá ser adotado o mesmo critério da vacinação com comorbidades, onde a prefeitura descia duas faixas-etárias por dia.

Já as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacinação, conforme data descrita na carteira de vacina, devem procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.

Pontos de vacinação: Urap Bacurau, Urap Valdeisa Valdez, Urap Eduardo Assmar, Urap Rosângela Pimentel, Urap Vila Ivonete, Urap Roney Meirelles, Urap Hidalgo de Lima, Urap Claudia Vitorino, Urap São Francisco e Policlínica Barral y Barral.

Saiba o público alvo:

Trabalhadores da Educação (municipal, estadual e federal) – a partir dos 59 anos. Trabalhadores do transporte coletivo (rodoviário, urbano e de longo curso) – a partir dos 59 anos. Trabalhadores do transporte aéreo – a partir dos 59 anos. Trabalhadores das indústrias – a partir dos 59 anos. Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) – a partir dos 59 anos. Funcionários do sistema de privação de liberdade – a partir dos 59 anos. Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas – a partir dos 59 anos. Pessoas em situação de rua – a partir dos 59 anos. Presos – a partir dos 59 anos.

Veja a coletiva: