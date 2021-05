Líder ashaninka critica flexibilização do licenciamento ambiental e pede reação da sociedade

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, assinou nesta quarta-feira 26, ordem de serviço para a construção de um Ginásio Poliesportivo, localizado no bairro Guarani. O evento contou com a participação de autoridades locais e do Estado e faz parte da semana de comemorações do aniversário de emancipação do município de Mâncio Lima, comemorado no próximo dia 30.

O Ginásio Poliesportivo, do bairro do Guarani, será construído por meio de emenda parlamentar de R$ 1 milhão da deputada Jéssica Sales, encaminhada ao Ministério do Esporte, no orçamento da União.

O espaço esportivo atende antiga solicitação dos moradores do bairro Guaraní e de um pedido feito pessoalmente pelo vereador Nir do Odilon (MDB) á deputada Jéssica Sales que, prontamente atendeu ao pedido tendo em vista a necessidade de um local adequado para a prática esportiva e de lazer para a juventude local.

Durante o evento, o prefeito Isaac Lima agradeceu a atenção dispensada pela deputada Jéssica Sales às reivindicações feitas pela administração municipal. “A deputada Jéssica Sales tem se mostrado uma excelente parceira de Mâncio Lima e sempre atenta a todas as demandas da municipalidade. Esse Ginásio Poliesportivo será mais uma marca do seu mandato no nosso município”, disse o prefeito.

Jéssica Sales disse que está muito feliz com a assinatura da ordem de serviço do ginásio coberto de Mâncio Lima e que, por compromissos inadiáveis na Câmara Federal, não compareceu ao evento. Mas, o importante, “é que estarei sempre a disposição da população e da administração desse próspero município. Podem contar comigo naquilo que se possa somar para o desenvolvimento de nossa querida Mâncio Lima”, disse a parlamentar.