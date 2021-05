Na capital, carreata pede a saída de Bolsonaro: “Por Vacina, Pão, Trabalho e Educação”

Vários rio-branquenses das mais diversas correntes políticas se reuniram neste sábado, 29, na Arena Acreana, pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), em Rio Branco.

O protesto também contou com representantes de partidos de esquerda, como o PT, que teve o presidente estadual do partido, Cesário Braga, e os deputados Daniel Zen e Leo de Brito, participando do ato.

Manifestantes ouvidos afirmam terem ido às ruas por causa da gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Contudo, outras questões entraram na pauta, como privatização de estatais, auxílio emergencial e cortes de recursos para educação.

O ato teve a participação de representantes de 15 sindicatos e estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac) que lutam contra os cortes das respectivas instituições federais. Mesmo com a vacinação dos professores, a Ufac e o Ifac correm risco de não retornarem as aulas presenciais neste ano devido aos cortes do Ministério da Educação (MEC).

A carreata começou na Arena Acreana, região da Amadeo Barbosa, e seguiu para o Colégio de Aplicação (CAP), no centro da cidade. O movimento unificado conta com todas as grandes categorias.