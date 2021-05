Ministério do Turismo inicia qualificações com foco em turismo sustentável no Acre

Ministério do Turismo realizou nesta semana as aulas inaugurais de dois cursos gratuitos, ofertados no formato EaD, direcionados ao turismo sustentável, que busca atender às necessidades dos turistas e comunidades receptoras.

O objetivo é aprimorar competências de cerca de 120 profissionais e gestores de turismo que atuam em duas rotas turísticas da Região Norte: Macapá – Meio do Mundo, no estado do Amapá, e Rio Branco – Conheça Rio Branco.

Entre os assuntos que serão trabalhados durante um mês de aulas estão educação para o turismo e suas interfaces, liderança e motivação e, ainda, gestão de espaços turísticos.

Já o curso “Caminhos para a Sustentabilidade na Gestão de Espaços Turísticos” teve início nesta sexta-feira (28.05). O público-alvo são gestores públicos e privados, além de organizações sociais que atuam no estado. Durante 22 dias, os cursistas serão apresentados a temas como educação para o turismo, elaboração de projetos e gestão de espaços turísticos. Apoiaram a promoção da qualificação e seleção dos alunos, além do CET-UnB, o Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco (ComTur), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto Federal do Acre, campus Xapuri.

Ao todo, desde o ano passado, o Ministério do Turismo já promoveu 15 capacitações em rotas turísticas estratégicas do país no âmbito do programa Qualifica + Turismo. Para identificar as demandas de capacitação em cada destino turístico, o Ministério do Turismo firmou um acordo de cooperação, ainda no ano passado, com a Universidade de Brasília. A ideia é identificar as principais necessidades de qualificação de cada rota turística estratégica do país e, desta forma, direcionar as capacitações para trabalhadores e gestores do setor.

O programa Investe Turismo busca acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade de rotas estratégicas brasileiras por meio de uma série de ações, entre elas a capacitação, desenvolvidas em parceria com o Sebrae e a Embratur.