Rosana faz reunião com TJ e justiça deve bater martelo sobre greve

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rosana Nascimento, se encontra em reunião, por videoconferência, com o desembargador, Júnior Alberto do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que acatou na última segunda-feira, 24, um pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE) que declarou a greve dos servidores da Educação no Estado do Acre como “ilegal” e determinou a imediata suspensão deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac).

As informações foram repassadas pela presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre), Alcilene Gurgel.

Segundo a presidente do SinproAcre, o intuito da reunião com o desembargador é prestar a versão dos fatos acerca da greve dos trabalhadores em Educação no Acre.

Os servidores da Educação estão em greve desde 13 de maio. A categoria pleiteia a reestruturação do Plano de Cargos e Carreiras (PCCR), o pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) e a vacinação prioritária dos professores contra a Covid-19.

“Tá tendo uma reunião da presidente do Sinteac e conversando com o desembargador que foi pedido a ilegalidade da greve e hoje ele está ouvindo outra versão, porque ele só ouvir a versão do governo. Hoje, a presidente do Sinteac está colocando os motivos que levaram a essa greve. Acreditamos que isso pode levar até a outro desfecho, porque o importante é que ele escute os dois lados. Os Educadores tiveram que parar de dar aulas porque eles estavam tendo que pagar para trabalhar comprando novos equipamentos, internet e dentre outras coisas”, afirmou.