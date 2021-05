Preso um dos acusados de participar do assassinato de freteiro

A Polícia Civil começa a desvendar o assassinato do frentista Francisco Alves Maia, de 56 anos. De acordo com o delegado Leonardo Santa Bárbara, responsável pelas investigações, três pessoas são suspeitas de participar do crime. Um deles já se encontra preso.

Francisco foi vítima de latrocínio na última segunda-feira, 24, após desaparecer ao ir fazer um frete. Seu corpo foi encontrado nesta sexta-feira, 28, na região da Praia do Amapá, enterrado em uma cova rasa.

As investigações apontam que o trabalhador foi atraído para fazer um frete por uma mulher, que está sendo investigada e deve ser presa nas próximas horas. O acusado que está preso confessou o crime e informou o local onde estava o corpo de Francisco Maia.

Quanto ao caminhão, acredita-se que tenha sido levado para a Bolívia para ser usado como moeda de troca pelo narcotráfico. O delegado espera esclarecer esclarecer por qual motivo os criminosos resolveram executar o trabalhador