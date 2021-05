Porto Walter está entre os que mais vacinaram no Acre

Segundo o programa Open Data Estatística do Ministério da Saúde, Porto Walter está entre os 5 municípios do Acre com melhor taxa de vacinação com a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19.

Para o prefeito César Andrade, a boa classificação resulta do esforço conjunto da gestão e profissionais da saúde. “Estamos felizes por esse resultados e não vamos parar até imunizar toda a população”, diz.

O vacinômetro da prefeitura mostra que já foram aplicadas 3.404 doses, alcançando profissionais de saúde, idosos, povos ribeirinhos e indígenas, pessoas com comorbidades e forças de segurança.

Segundo a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, as ações de imunização acontecem simultaneamente em postos de saúde e em ações itinerantes na zona rural.

Nesta segunda-feira, 31, a secretaria Municipal de Saúde iniciará a vacinação dos profissionais da Educação.