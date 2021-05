Polícia Federal não encontrou secretário de Cruzeiro do Sul em casa

O ex-secretário de Administração de Cruzeiro do Sul, João Pereira, não estava em casa quando a Polícia Federal cumprir mandado de busca e apreensão na última terça-feira, 25. A esposa dele também não estava, mas segundo o delegado da Polícia Federal no município, Fabrício Santos, mesmo assim os mandados foram cumpridos. “Para o cumprimento do mandado é necessário que haja a presença de testemunhas, como foi feito”, explica

Pereira não foi procurado em outro local e nem é considerado foragido porque não havia mandado de prisão contra ele. A justiça determinou o afastamento cautelar dele do cargo público. João Pereira foi exonerado da titularidade da secretária de Administração da prefeitura de Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, 26, pelo prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso.

Ele é investigado na Operação Súplica, que busca elucidar o possível desvio de recursos do governo federal destinados à prefeitura de Cruzeiro do Sul para o auxílio à famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá este ano. Cruzeiro do Sul recebeu R$ 3,1 milhões para ajudar os alagados pelo Rio Juruá,

A versão da defesa de João Pereira

O advogado Jonathan Donadoni, que atua na defesa do ex-secretário João Pereira, cita que já apresentou requerimento à Polícia Federal colocando o cliente à disposição pra ser ouvido. “O delegado mencionou que neste momento vai dar preferência para outras pessoas que são mais urgentes ligadas à questão da fundação”, esclareceu.

O objetivo da defesa é que Pereira retome o cargo na prefeitura de Cruzeiro do Sul. “Iremos trabalhar para revogar a medida cautelar contra o João de afastamento por 6 meses do cargo de secretário de Administração. Mesmo neste caso de exoneração, tentaremos derrubar esta medida impositiva de afastamento”, conclui o advogado .