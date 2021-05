Polícia confirma que corpo encontrado em cova rasa é de freteiro desaparecido em Rio Branco

O corpo do Freteiro Francisco Alves Maia, de 56 anos, foi encontrado com as mãos amarradas dentro de uma cova rasa na manhã desta sexta-feira, 28, em uma área de mata no loteamento Praia do Amapá, no segundo distrito de Rio Branco.

O caso já estava sendo investigado pela Polícia Civil, e pela manhã os os agentes receberam informações que o cadáver estava no local. Eles fizeram uma escavação e foi confirmado que seria o Freteiro Francisco, pois a vítima estava com blusa vermelha, boné e calça, as mesmas características das vestimentas que familiares haviam informado à polícia.

Segundo informações de familiares, Francisco recebeu uma ligação de uma mulher na segunda-feira, 24, contratando seu serviço para levar uma mudança e em seguida não retornou para sua casa.

A polícia informou a reportagem do ac24horas, que câmeras de monitoramento da Segurança Pública gravaram imagens do caminhão Francisco em Epitaciolândia. A suspeita é que o caminhão foi levado para Bolívia.

A área foi isolada pela Polícia Militar, para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.