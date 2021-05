Justiça marca audiência entre Sinteac e governo para 9 de junho

O desembargador do Tribunal de Justiça a do Acre, Junior Alberto, marcou para o próximo dia 9 de junho uma audiência de conciliação entre o governo do Acre e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac).

A audiência faz parte da ação impetrada governo acreano pedindo que a justiça considere ilegal a paralisação

Os trabalhadores em educação do Acre estão em greve desde o último dia 13 pela reformulação do Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCR), reajuste no piso salarial e pela vacinação dos profissionais contra contra a Covid-19.

Estão convocados para participar da audiência representantes da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes Sinteac e a Procuradoria Geral do Estado.