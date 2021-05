Governo decreta ponto facultativo na próxima sexta (4), após o feriado de Corpus Christi

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 28, que decretou ponto facultativo na sexta-feira, 4, após o feriado de Corpus Christi da quinta-feira, dia 3.

Com isso, o servidor público e quem acompanha o calendário do governo vai poder usufruir de um feriadão no final da próxima semana.

De acordo com o decreto, ficam os secretários de Estado e as demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período.

O ponto facultativo não se aplica ao atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clinicas, neste incluídos os serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia.