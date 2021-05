Gladson promete curso de formação do cadastro de reserva da Polícia Civil ainda em 2021

Na tarde deste sexta-feira (28), o governador Gladson Cameli (Progressistas) desceu as escadarias do Palácio Rio Branco e conversou com o grupo de aprovados no Cadastro de Reserva do concurso da Polícia Civil que protestava cobrando a convocação para realização da matrícula do curso de formação ainda em 2021.

De acordo com o chefe do executivo, os aprovados não irão ser convocados para o curso de formação em fevereiro de 2022, mas sim, para setembro deste ano, ou seja, a matrícula ocorrerá nos próximos meses. “A ideia é fazer a matrícula do curso ainda esse ano, daí em 2022 faremos o curso”, disse Sharle Almada.

Essa era uma das promessas de Cameli, que nas eleições afirmou que iria convocar de imediato todos os candidatos que passaram nos últimos concursos da polícia e abrir um novo concurso.

Em abril de 2019, o governador convocou aprovados nos concursos públicos das polícias Militar e Civil do Acre. Em junho do ano passado, 62 novos servidores na Polícia Civil foram empossados, sendo 7 delegados, 11 escrivães, 39 agentes e 5 auxiliares de necropsia.

Veja o vídeo: