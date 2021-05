Cruzeiro do Sul e Energisa levam luz para pessoas que estão a mais de 40 anos no escuro

“Eu vivo aqui à 43 anos e nunca tivemos luz ou nenhum um tipo de estrutura, nunca olharam pra gente” Essas são palavras da senhora Maria Celeste, que vive no Ramal do Centrinho, a menos de 10 km do centro da cidade de Cruzeiro do Sul. Mas, uma parceria entre a prefeitura e a Energisa deve mudar a realidade de muitas famílias que enfrentam esse tipo de situação, garantindo o acesso à luz elétrica e aos benefícios trazidos por ela.

A gestão do prefeito Zequinha Lima está garantindo a trafegabilidade nesses locais de difícil acesso, para que a Energisa possa chegar com a estrutura necessária para instalação da luz elétrica.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisco das Chagas, a parceria entre prefeitura e Energisa é histórica: “Hoje é um dia histórico! Ver um prefeito chegar aqui pra falar com as pessoas e trazer benefícios, é algo que esses trabalhadores nunca vão esquecer”, comemorou Chagas.

Para Cristiano Gomes, liderança comunitária no Ramal do Centrinho, as portas finalmente começam a se abrir: ” Só de ter o prefeito aqui, pessoalmente, é sinal que as portas vão se abrir! O prefeito não viria aqui se não fosse para trazer benefício pra gente. Tenho muita fé que, finalmente, alguém vai olhar para as famílias que vivem aqui”, declarou Cristiano.

O prefeito Zequinha Lima tem visitado os ramais e feito encontros para ouvir as comunidades: “Nós estamos andando bastante, procurando ouvir para conhecer de perto os problemas e buscar solução para ajudar a melhorar a vida das pessoas”. Sobre a chegada da energia em ramais, o prefeito também falou: “Essas famílias vivem isoladas em ramais que, no inverno, parecem rios. E ainda por cima, sem energia ou qualquer tipo de estrutura. Mas, nossa gestão será diferente. Temos um olhar para os que mais precisam, e essa parceria com a Energisa é um exemplo disso. Estamos levando luz para os ramais. Mais que isso, estamos levando para essa famílias um pouco de dignidade, carinho e esperança de dias melhores”, finalizou Zequinha.