Campeão pela Chapecoense, Alan Ruschel é o 11º reforço do América Mineiro

Desejo antigo do América-MG, o lateral Alan Ruschel foi anunciado como 11º reforço para o Brasileirão. O jogador de 31 anos ainda está vinculado ao Cruzeiro, mas fechou um acordo por empréstimo até o final do ano. Formado no Juventude, ele começou a sua carreira profissionalmente em 2008.

O primeiro título foi conquistado no clube formador em 2012, a Copa da Federação Gaúcha. Curiosamente, essa primeira experiência vitoriosa ocorreu com o treinador Lisca, que está no Coelho atualmente. Além disso, a dupla ajudou a levar o Caxias até a decisão do Gaúchão.

Em 2013, ele se transferiu para a Chapecoense e acumulou três passagens pelo time catarinense. No primeiro momento, o jogador contribuiu para o time chegar a elite do futebol nacional pela primeira vez. Entre 2016 e 2019, Alan viveu períodos de glórias, mas também esteve no tragédia aérea de novembro de 2016.

Ele foi um dos três jogadores sobreviventes na viagem para a primeira final sul-americana da história do Verdão do Oeste. Em meio a dificuldades, ele conseguiu se recuperar e voltar aos gramados. No ano passado, ele foi o capitão do time catarinense na campanha do primeiro título nacional, a Série B e, consequentemente, ao retorno à primeira divisão.

Além da marcante passagem pela Chape, ele também vestiu a camisa do Internacional, entre 2014 e 2015, se consagrando bicampeão do Gaúchão. Ainda em 2015, ele chegou ao Athletico-PR e foi emprestado ao Goiás, em 2019.

Neste ano, ele optou por trocar o Verdão pelo Cruzeiro. Todavia, Alan teve poucas oportunidades e entrou em campo apenas seis vezes. Aposta da diretoria do Coelho, o jogador pode ser utilizado por Lisca tanto na posição de ofício, lateral-esquerda, quanto no meio-campo.

O América vai estrear no Brasileirão 2021 diante do Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

