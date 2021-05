Cadastro de reserva da PC protesta cobrando convocação imediata

Um grupo de aprovados no Cadastro de Reserva do concurso da Polícia Civil protestaram em frente ao Palácio Rio Branco na manhã desta sexta-feira, 28, numa tentativa de pressionar o governador Gladson Cameli pela convocação. O grupo está acampado no Hall da Assembleia Legislativa do Acre desde o dia 17 de maio.

O grupo alega que a convocação foi uma promessa de campanha e que precisa ser cumprida. “A ideia não é confrontar e sim chamar atenção. A ideia é resolver. Estamos acampados faz 12 dias. O governador em vários momentos se coloca à disposição, mas há entraves que são colocados que não dá para entender”, disse um dos manifestantes.

Apesar do governador Gladson Cameli ter apresentado uma proposta aos aprovados no cadastro de reserva no dia 19 de maio, na qual eles seriam convocados para o curso de formação para fevereiro de 2022, os “CRs” negaram a proposta de Cameli.

Na época, um dos representantes do movimento, Walter Frank, 37 anos, afirmou que a proposta de Cameli não agradava a categoria. “Ele fez essa proposta para o curso de até fevereiro do ano que vem, no entanto, não nos contempla. Essa abordagem não aceitamos”, declarou.

Veja o vídeo: