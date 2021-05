Secretário afirma que atraso da 1º parcela da venda do ZPE ocorre devido entraves burocráticos

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu de Lima, responsável pela venda da Zona de Produto de Exportação (ZPE) para o grupo de investidores chineses, Haiying do Brasil, afirmou em nota nesta quinta-feira, 27, que entraves burocráticos impediu o recebimento da primeira parcela de pouco mais de R$ 1,2 milhão que deveria ter sido pago ao governo do Acre na última segunda-feira (24).

Além da entrada de R$ 1,2 milhão, o grupo Haiying do Brasil tem que arcar com o restante que será pago apenas após dois anos da compra, sendo em 13 parcelas anuais. O valor da ZPE no leilão foi de R$ 25,8 milhões.

Segundo o secretário, o recurso da empresa China Haiying LTDA, vencedora do leilão arrematado no dia 16 de abril deste ano, já está aprovado pelo Governo Chinês para o pagamento e para revitalização do empreendimento, contudo, para que o valor seja liberado pelo governo chinês , é necessário que o informe do Diário Oficial, referente à venda da ZPE, seja traduzido e juramentado, para depois ser consularizado pela embaixada chinesa em Brasília.

“Esse documento só poderá ser entregue à embaixada chinesa pelo Itamaraty, de maneira física, e por conseguinte a embaixada chinesa enviará para o governo chinês, onde será liberado o recurso para o pagamento. Diante dessas dificuldades burocráticas, entendemos que o prazo ficou curto para o pagamento da entrada. Com a espera de mais de dez anos para a viabilidade da ZPE, entendemos a ansiedade gerada para que tão logo seja um instrumento de benefícios para o Acre como geração de empregos, prioritariamente”, afirmou.

Por fim, o secretário destacou que a venda vem sendo acompanhada pelo Governo do Estado de forma criteriosa, e o contrato de transferência só será assinado mediante o pagamento do valor da entrada do negócio.