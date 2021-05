Grevistas radicalizam e decidem acampar na Secretaria de Educação

Na tarde deste quinta-feira, 27, professores e funcionários de escola estão acampados em frente ao gabinete da secretária estadual de Educação, Socorro Neri, para cobrar a apresentação da contraproposta prometida pelo governo do Estado.

Entretanto, Rosana Nascimento, presidente do sindicato, disse que ao chegar no local e tomar conhecimento que a gestora tinha saído pelos fundos, os manifestantes fizeram um apitaço para protestar contra o descaso da Secretaria Estadual de Educação com a categoria que está em greve por quase três semanas.

“Os representantes do Comando de greve usaram um aparelho de som para cobrar a apresentação da contraposta que nunca foi apresentada pela gestão estadual”, explicou.

Nascimento avisou que a categoria não levantaria acampamento, sem a entrega da contraposta do governo do Estado, para que possa ser votada pelos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) antes do recesso parlamentar do meio do ano. “Não vamos sair daqui, com as mãos abanando”, desabafou a dirigente.