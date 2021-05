Governo anuncia pagamento dos servidores para esta sexta-feira

O governador Gladson Cameli anunciou a realização do pagamento dos servidores públicos para esta sexta-feira, 28 de maio. O governo do Acre segue cumprindo o compromisso de pagamento em dia aos servidores, colocando em circulação R$ 272.435.984,15 na economia local.

Além do pagamento dos proventos do mês, o governador anunciou o pagamento dos prêmios de Valorização e Desempenho Profissional dos Servidores (VDP), e a antecipação de 50% do décimo terceiro, que será pago dia 30 de junho a todos os servidores.

Para os servidores da Educação, o pagamento do primeiro lote do Prêmio de Valorização já ocorre na próxima sexta-feira, 4 de junho. As medidas marcam o compromisso do governo com os servidores públicos.

“Obrigado a todos os servidores que nos ajudam a fazer a folha de pagamento, que não é fácil antecipar os pagamentos, e mais o pagamento dos 50% do décimo terceiro. Pagamos o atrasado em 2018, antecipamos o de 2019, 2020 e agora 2021 antecipando 50% de todos os servidores, mais o prêmio dos servidores do Detran”, destacou o governador.

Verbas Rescisórias

Esses valores correspondem a diretos trabalhistas de ex-servidores. O novo cronograma vai beneficiar 390 pessoas que têm o direito a receber valores entre R$ 10 a R$ 30 mil, totalizando R$ 5,8 milhões que serão pagos nos próximos 6 meses.

VPD da Educação

No próximo dia 4 de junho, o governo deposita na conta dos servidores da Educação o pagamento do primeiro lote da VDP. Ao todo vão ser 6.566 servidores contemplados, o que totaliza R$ 12.281.790,00

Calendário de pagamento das premiações:

Maio

28/5: Detran.

Julho

30/7: Sefaz, gestores de Políticas Públicas, Imac, Funbesa e especialistas.

Agosto

31/8: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ISE e Iapen.