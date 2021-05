Freteiros e caminhoneiros fecham ponte e pedem investigação após sumiço de colega

Em tom pacifico, um grupo de caminhoneiros e freteiros fecharam a entrada da Ponte Metallica nesta quinta-feira, 27, para cobrar mais rigor na investigação sobre o paradeiro do freteiro Francisco, desaparecido desde segunda-feira (24), após ter aceitado realizar uma mudança na Praia do Amapá.

No local, membros do movimento relataram que a categoria em um mês sofreu dois ataques por parte de bandidos. O videomaker do ac24horas, Whidy Melo, conversou com um dos líderes do movimento, o freteiro Glauber da Silva, 39 anos, que cobra mais rigor na investigação por parte da Secretaria de Segurança e Justiça Pública (Sejusp).

“Queremos uma resposta rápida da Segurança. Desde segunda-feira, o seu Francisco está sumido. Estamos cobrando uma resposta rápida. Levaram um pai de família. Ele recebeu uma ligação para fazer uma mudança para a Praia do Amapá e até agora não retornou. Ninguém sabe o paradeiro dele e nem temos noção”, afirmou.

O trânsito na região do Segundo Distrito precisou ser redirecionado para as vias alternativas. A polícia foi chamada para dialogar com os manifestantes.