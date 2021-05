Davi Friale anuncia chegada de uma nova frente fria no Acre

O meteorologista, Davi Friale, informou na manhã desta quinta-feira, 27, a chegada de uma nova frente fria marcada para a próxima segunda-feira (31) no Acre. Segundo ele, muito calor antecede a chegada de mais uma onda de frio polar.

Friale informou que a baixa umidade do ar em razão da última onda de frio polar deixa o tempo bom e seco, sem chuvas, porém com os dias quentes e ensolarados no Acre. Segundo ele, essas condições devem continuar até sábado (29).

Já no domingo, 30, de acordo com o Friale, o calor fica abafado devido à aproximação de mais uma frente fria, a décima quinta desta ano, que deverá provocar chuvas na maior parte do estado, inclusive, em Rio Branco, podendo ser fortes em alguns pontos, mas de forma passageira.

“Deverá chover, também, na próxima segunda-feira, quando uma nova onda de frio polar começará a penetrar no leste e no sul acreano. As temperaturas máximas, até domingo, deverão oscilar entre 32 e 35ºC, na maioria dos municípios do Acre, podendo estabelecer novos recordes de calor deste ano”, salientou.