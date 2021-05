Cruzeiro do Sul é o 1º município do Acre a vacinar profissionais da educação contra a Covid-19

Enquanto boa parte dos municípios ainda discutem a possibilidade de vacinar os profissionais de educação contra a covid-19, a prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia a vacinação destes profissionais, já neste sábado, dia 29. Serão vacinados profissionais em educação da rede municipal, estadual e privada. Inicialmente, os que trabalham com educação infantil e ensino fundamental I e ll.

Do montante de vacinas recebidas pelo município de Cruzeiro do Sul, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI), restaram cerca de 2 mil doses de vacina. E a prefeitura pediu autorização para que essas doses pudessem ser remanejadas e aplicadas nos profissionais de educação.

O Secretário Municipal de Saúde, Agnaldo Lima, falou sobre o trabalho que está sendo feito para vacinar os educadores: “O nosso prefeito deixou claro para nós, que nada é mais importante do que imunizar, o quanto antes, a nossa população. E nesse contexto, os profissionais de educação precisam ser vacinados, para que possamos sonhar com um retorno mais rápido das aulas presenciais”. E seguiu: “Foi por isso que, ao identificarmos essa sobra nas vacinas que chegaram, procuramos de forma imediata conseguir autorização para que pudéssemos realizar a vacinação dos nossos profissionais de educação”, explicou o secretário.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, falou sobre a importância de se vacinar os profissionais de educação: “A educação sempre deve ser tratada como prioridade. Uma das maiores crueldades dessa pandemia é que ela afasta o aluno da escola. Isso prejudica muito o nível do ensino e o acesso à educação de qualidade. Essa é uma conta que podemos ter que pagar lá na frente”. E continuou : “O maior anseio dos pais, dos alunos e dos professores, é que possamos voltar a ter aulas presenciais. E isso só vai ser possível, se os profissionais de educação forem imunizados. É por isso que nós procuramos ser rápidos para vacinar todos os nossos educadores e também as equipes de apoio. Nós vamos começar já neste sábado, e isso é algo que me deixa muito feliz”, celebrou Zequinha.

Onde tomar a vacina?

Todos os profissionais de educação, da rede pública e da rede privada, que atuam na educação infantil e no ensino fundamental I e II, podem procurar os locais de vacinação, nesse sábado, 29. Os pontos de vacinação foram definidos com base na escola de atuação de cada profissional, e podem ser consultados abaixo:

