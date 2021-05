Colombiano é encontrado quase degolado e ferido com vários golpes de faca

O malabarista colombiano Alex Maurício Pineda Barona, de 29 anos, foi ferido a golpes de faca no início da noite desta quinta-feira, 27. O crime aconteceu na rua 12 de Junho, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o colombiano foi encontrado caído na rua com um corte profundo de aproximadamente 24 centímetros no pescoço, uma furada nas costa e outra na mão. Na região, ninguém soube informar o que aconteceu com Maurício.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local, fizeram patrulhamento na região em busca prender o autor do crime, porém, ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).