Aprovados no cadastro de reserva da Civil interditam a Avenida Brasil

Os aprovados no cadastro reserva do concurso da Polícia Civil voltaram a pressionar o governo com uma manifestação na tarde desta quinta-feira, 27.

Apesar da garantia do governo de que serão convocados os aprovados cobram a definição de uma data pelo poder público.

Nos últimos dias, os protestos pela convocação têm se intensificados. Um grupo de aprovados no cadastro de reserva dos concursos para a Polícia Civil nos anos de 2015 e 2015 acampou há 10 dias em frente a Assembleia Legislativa do Acre para pressionar o governador Gladson Cameli pela convocação. O grupo alega que a convocação foi uma promessa de campanha e que precisar ser cumprida.