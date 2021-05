Acre não registra nenhuma morte por Covid-19 nesta quinta, mas confirma 130 novos casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra 130 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 27, sendo 80 confirmados por exames RT-PCR e 50 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 81.850 para 81.980 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 217.837 notificações de contaminação pela doença, sendo que 135.673 casos foram descartados e 184 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 73.662 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 136 pessoas seguem internadas até o fechamento deste boletim.

Nenhuma notificação de óbito foi registrada nesta quinta-feira, 27 de maio. Sendo assim, o número oficial de mortes por Covid-19 permanece em 1.652 em todo o estado.