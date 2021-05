Prefeitura de Porto Walter vai recuperar 100 quilômetros de ramais no município

A prefeitura de Porto Walter está atuando fortemente na reabertura e manutenção de ramais do município. Trabalha agora nas vias vicinais do Besouro e Gleba Minas, serviço que já foi realizado no São Francisco e Areias, que interligam propriedades rurais e plantações à cidade e a comunidade Vitória, no Alto Juruá.

O trabalho começou no dia 28 de abril e o objetivo do prefeito Cezar Andrade é recuperar mais de 100 km de estradas rurais ” Os serviços estão intensificados, estamos com duas patrulhas, uma em cada ramal. Além de reabrir vamos fazer aterros em pontos críticos e recuperar pontes”, disse o gestor.

Os produtores beneficiados agradecem ao prefeito pela execução do trabalhos para garantir a trafegabilidade o escoamento da produção e contribuindo com a chegada de bens e serviços para quem vive na zona rural. Erinaldo Medalha, produtor do Ramal Gleba Minas, reconheceu o empenho do gestor para melhorar a mobilidade na região. “Agradeço ao prefeito por estar tendo esse olhar para nós produtores. Com a reabertura vamos poder levar nossos produtos para vender na cidade sem passar sufoco no ramal”, disse.

Este slideshow necessita de JavaScript.