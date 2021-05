Longo destaca obras estruturantes que se iniciam com verão no Acre

O líder do governo na Aleac, Pedro Longo, disse nesta quarta-feira (26) durante sessão virtual, que há expectativa pelas obras no verão que se aproxima no Acre. Ele destacou a publicação da aquisição de insumos para essas obras estruturantes.

Longo citou que uma das primeiras licitações são escadarias no Rio Acre, em Porto Acre, com emendas do deputado Alan Rick (DEM). Outra obra é a Variante de Xapuri, que tem investimentos de R$ 25 milhões em pavimentação.

O governista ressaltou também pontes no Ramal Jarinal, melhoria em pontos críticos nos ramais de Senador Guiomard, entre outras ações, além de lembrar o reinício da radioterapia no Unacon, serviço parado desde 2017.