Jenilson Leite realiza campanha ‘Máscaras Pela Vida’ em Acrelândia

Nesta quarta-feira (25), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) visitou os produtores rurais do assentamento de terra do Ramal da Quadra 12, no município de Acrelândia, para conhecer a metodologia e técnicas de produção agrícola. Segundo o parlamentar, os moradores da região têm uma produção diferenciada pelo elevado conhecimento técnico, mas falta o governo estadual incentivar a produção dessa comunidade com fomento e levar esse conhecimento para outras regiões do Estado do Acre.

“Percebemos que o conhecimento técnico de algumas cultivares como a banana, o café, é algo muito elevado. Isso causa um diferencial na produtividade e melhora a economia do município. Contudo, o governo do estado precisa ter um olhar diferenciado para essas famílias, com incentivo e fomentando esses campos de produção. Além de levar parte desse conhecimento agrícola para outras regiões, assim, podemos equalizar a produção em todo o Acre”, ressalta Leite.

Na cidade, o deputado e médico infectologista realizou mais uma etapa da campanha Máscaras pela Vida. Ele visitou o centro comercial da cidade, orientou os transeuntes e comerciantes, além de distribuir os protetores faciais.

O parlamentar também se reuniu com o prefeito Olavinho (MDB) e o secretário de saúde Vitor Matineli. Eles dialogaram sobre as ações de combate à Covid-19 que a prefeitura do município vem desenvolvendo, bem como planejaram a realização de um atendimento, em parceria com o gabinete do parlamentar.

O infectologista também visitou a Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. Ele foi recepcionado pela gerente administrativa Leidiomaria Gomes Machado e a equipe que compõe a unidade. Após conhecer o espaço físico, conversar com pacientes e os profissionais que atuam no local, o parlamentar parabenizou a gerência pelo zelo com o hospital e o bom atendimento prestado à comunidade.

“Quero parabenizar a gerência da Unidade Mista de Saúde e toda a equipe de profissionais desse hospital pela forma que cuidam e atendem as pessoas aqui. Um espaço bem limpo, pessoas sendo bem atendidas, porque isso é o verdadeiro espírito de quem exerce função pública. Também agradeço pela recepção de todos vocês”, destaca.

